A fost o dezamăgire uriașă în tabăra Argentinei după eșecul contra Spaniei. Niciun jucător nu s-a oprit să discute cu reporterii, iar selecționerul Lionel Scaloni a părăsit brusc conferința de presă, neputând să își stăpânească lacrimile.

Nico Paz, după finala CM: "Promit că voi da absolut tot ce am mai bun pentru a aduce această Cupă înapoi în Argentina"

La câteva ore după finală, o reacție a venit pe rețelele sociale din partea lui Nico Paz (21 de ani). Decarul lui Como, considerat viitorul star al Argentinei, a fost practic rezerva lui Lionel Messi (39) la acest turneu final, prinzând doar aproximativ 70 de minute în faza grupelor, atunci când "Puricele" a fost odihnit.

"Astăzi, mai mult ca niciodată, sunt mândru să reprezint această țară, această echipă națională și să fac parte dintr-un grup de oameni incredibili care luptă pentru aceste culori și își pun sufletul și inima în tot ceea ce fac. Tot ce pot să le spun este că le mulțumesc.

Promit că voi da absolut tot ce am mai bun pentru a aduce această Cupă înapoi în Argentina.

Felicitări Spaniei și tuturor spaniolilor.

Hai, Argentina! Mereu alături de tine, și la bine, și la greu", a transmis Nico Paz.

11 meciuri și un gol a strâns până acum Nico Paz la naționala Argentinei

Nico Paz a avut un sezon extraordinar în tricoul lui Como, alături de care a obținut calificarea în Champions League. Argentinianul, care a ajuns să fie cotat la 80 de milioane de euro, a marcat 13 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Produs al academiei lui Real Madrid, Nico Paz va juca și în sezonul următor la Como, însă madrilenii vor avea opțiunea de a-l răscumpăra vara viitoare.