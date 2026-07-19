A mizat 1,5 milioane de dolari pe Argentina, deși pierde pe bandă rulantă. Îl ajunge blestemul pe Messi?!

Selecționata „albiceleste” întâlnește Spania astăzi, de la ora 22:00, la New York, în ultimul act al Campionatului Mondial. În ciuda reputației sale de parior ghinionist, artistul canadian a mizat 1.500.000 de dolari (aproximativ 1.300.000 de euro) pe echipa antrenată de Lionel Scaloni. Drake a distribuit imaginea cu biletul pe rețelele de socializare, unde a transmis: „Cum era vorba aia? Mai mult noroc data viitoare... nu mai e nevoie să spun nimic”.

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Banii pierduți în sporturile de contact și „blestemul” celebru

Artistul în vârstă de 39 de ani are o istorie recentă plină de eșecuri în ceea ce privește sumele uriașe mizate pe evenimentele sportive. Canadianul a anticipat greșit rezultatele în sporturile de contact, pierzând bani la duelurile Tyson Fury - Oleksandr Usyk, Mike Tyson - Jake Paul și Jake Paul - Anthony Joshua.

Nici măcar la precedentul turneu final Drake nu a avut succes. Înaintea finalei din 2022, el a mizat 1.000.000 de dolari pe un succes al sud-americanilor în fața Franței. Pariul a fost pierdut, potrivit Marca, pentru că rapperul mizase pe o victorie în timpul regulamentar, iar soarta trofeului s-a decis abia la loviturile de departajare.