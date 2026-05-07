Clubul de fotbal din liga a doua italiană, Venezia, a obţinut o investiţie minoritară semnificativă din partea lui Tim Leiweke, un nume important din industria sportivă, în parte datorită rapperului canadian Drake, relatează Reuters.

Săptămâna trecută, Venezia şi-a asigurat promovarea în Serie A cu o etapă înainte de final, după un egal, 2-2, la Spezia, revenind în prima ligă italiană la doar un sezon după retrogradarea din 2025.

Un club din Italia, ajutat de Drake! Rapperul canadian întinde o mână de ajutor

Drake, care a devenit investitor în Venezia în 2024, a contribuit la aducerea lui Leiweke şi a Francescăi Bodie, a declarat clubul într-un comunicat, ca parte a unei investiţii de 100 de milioane de euro (117,72 milioane de dolari).

Leiweke a fost implicat în administrarea francizelor NBA, NHL şi MLS, inclusiv Los Angeles Galaxy, Los Angeles Lakers şi Toronto Maple Leafs.

Americanul a fost numit copreşedinte al comitetului de conducere al clubului Venezia, în timp ce fiica sa, Bodie, a fost numită preşedinte al clubului.

„(Venezia) este o echipă emblematică, cu o istorie de un secol în cel mai frumos oraş din lume, şi vom fi neîncetat în căutarea excelenţei şi a victoriilor pentru a consolida moştenirea acestui club legendar”, a declarat Leiweke într-un comunicat.

„După ce am transformat LA Galaxy şi Toronto FC în campioane şi am construit stadioane sportive de primă clasă, ştim ce este nevoie pentru a crea o cultură a victoriei şi a oferi experienţe care pun fanii pe primul loc. Aducem aceeaşi expertiză la Veneţia pentru a ne asigura că fanii incredibili ai VFC au un stadion de clasă mondială şi că echipa este o prezenţă permanentă în Serie A”, a spus acesta.

