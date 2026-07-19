Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale

Un adevărat regal fotbalistic, acest meci este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15.00 - ora 22.00, ora României.

Marea finală, meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026 , va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina.

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Lionel Messi joacă pentru a treia oară în carieră o finală de Campionat Mondial și are șansa de câștiga pentru a doua oară trofeul.

Înaintea ultimului act care va fi disputat împotriva Spaniei, fostul star de Barcelona a transmis un mesaj plin de emoție în care pune accent pe forța grupului care s-a format în naționala Argentinei.

Messi subliniază faptul că echipa antrenată de Lionel Scaloni a făcut istorie, indiferent de rezultatul din finala de duminică.

„Cel mai frumos lucru în toți acești ani a fost călătoria, nu doar titlurile câștigate. Să fiu alături de acest grup în viața de zi cu zi, să luptăm împreună, să ne ridicăm unul pe altul în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas.

Mulțumesc fiecărui coechipier în parte, staff-ul și tuturor celor care muncesc în fiecare zi ca această echipă națională să fie o familie.

Orice s-ar întâmpla mâine (n.r. azi), acest grup a scris deja o poveste pe care nimeni nu va putea să o șteargă.

Hai, Argentina”, a fost mesajul postat de Lionel Messi.