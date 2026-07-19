Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale

Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lionel Messi a transmis un mesaj către argentinieni înaintea finalei Campionatului Mondial.

TAGS:
Lionel MessiArgentinaSpaniaCampionatul Mondial
Din articol

Marea finală, meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026, va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina. 

Un adevărat regal fotbalistic, acest meci este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15.00 - ora 22.00, ora României.

Mesajul lui Lionel Messi înainte de Spania - Argentina

  • Messi 19
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lionel Messi joacă pentru a treia oară în carieră o finală de Campionat Mondial și are șansa de câștiga pentru a doua oară trofeul.

Înaintea ultimului act care va fi disputat împotriva Spaniei, fostul star de Barcelona a transmis un mesaj plin de emoție în care pune accent pe forța grupului care s-a format în naționala Argentinei.

Messi subliniază faptul că echipa antrenată de Lionel Scaloni a făcut istorie, indiferent de rezultatul din finala de duminică.

„Cel mai frumos lucru în toți acești ani a fost călătoria, nu doar titlurile câștigate. Să fiu alături de acest grup în viața de zi cu zi, să luptăm împreună, să ne ridicăm unul pe altul în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas.

Mulțumesc fiecărui coechipier în parte, staff-ul și tuturor celor care muncesc în fiecare zi ca această echipă națională să fie o familie.

Orice s-ar întâmpla mâine (n.r. azi), acest grup a scris deja o poveste pe care nimeni nu va putea să o șteargă.

Hai, Argentina”, a fost mesajul postat de Lionel Messi.

125 de goluri, 68 de pase decisive și 206 meciuri sunt cifrele lui Lionel Messi în tricoul naționalei Argentinei.

Fotbalistul de 39 de ani are în palmares cu echipa națională o Cupă Mondială, două Copa America și medalia de aur la Jocurile Olimpice și trofeul „Finalissima”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peste 170.000 de oameni s-au distrat pe litoral în acest weekend. Turist: ”O masă ne-a dus la 114 lei două persoane”
Peste 170.000 de oameni s-au distrat pe litoral în acest weekend. Turist: ”O masă ne-a dus la 114 lei două persoane”
ARTICOLE PE SUBIECT
„Noul Messi” s-a hotărât și semnează: destinație surprinzătoare pentru fostul jucător de la Barcelona
„Noul Messi” s-a hotărât și semnează: destinație surprinzătoare pentru fostul jucător de la Barcelona
Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente. Update
Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente. Update
Omul care a arătat cum se face! Despre Lionel (nu Messi), profesionalism și modestie. Editorial Mihaela Simion
Omul care a arătat cum se face! Despre Lionel (nu Messi), profesionalism și modestie. Editorial Mihaela Simion
Cum l-a caracterizat Lionel Messi pe Lamine Yamal înaintea finalei CM 2026: „L-am urmărit îndeaproape”
Cum l-a caracterizat Lionel Messi pe Lamine Yamal înaintea finalei CM 2026: „L-am urmărit îndeaproape”
Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial
Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
FCSB forțează un transfer neașteptat: un fundaș central de la Cupa Mondială 2026 este gata să semneze
FCSB forțează un transfer neașteptat: un fundaș central de la Cupa Mondială 2026 este gata să semneze
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB
Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

Costel Gâlcă semnează și revine pe bancă

Costel Gâlcă semnează și revine pe bancă

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge
E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge
Mihai Stoica a tras concluzia după primul meci al lui FCSB: „Cel mai bun jucător de pe teren”
Mihai Stoica a tras concluzia după primul meci al lui FCSB: „Cel mai bun jucător de pe teren”
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

stirileprotv Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

stirileprotv Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

stirileprotv România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!