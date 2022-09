Cost imens pentru organizarea Mondialului din Qatar, aproape trei sferturi din PIB-ul României!  

În total, Qatar va cheltuit 220 de miliarde de dolari pentru organizarea Campionatului Mondial de fotbal, programat pentru perioada 20 noiembrie - 18 decembrie 2022. Țara are un PIB nominal de aproape 240 de miliarde de dolari, sub cel al României (286.5 miliarde de dolari), dar Qatar Investment Authority dispune de aproape 500 de miliarde de dolari pentru investiții, fond din care s-au finanțat cumpărarea clubului de fotbal PSG și înființarea companiilor Burrda (echipament sportiv), beIN Media Group (tv, comunicații) și NextStep (marketing), relevante la nivel mondial în domeniile lor.

Cele opt stadioane au costat 20 de miliarde de dolari!



Suma a prevăzut investiții de 20 de miliarde de dolari în cele opt stadioane construite special pentru această competiție, Lusail Iconic Stadium (Lusail / 80.000 de locuri), Al Bayt Stadium (Al Khor / 60.000 de locuri), Stadiun 974 (Doha / 40.000 de locuri), Al Thumana Stadium (Doha / 40.000 de locuri), Khalifa International Stadium (Al Rayyan / 45.416 locuri), Education City Stadium (Al Rayyan / 45.350 locuri), Ahmad bin Ali Stadium (Al Rayyan / 44.740 locuri) și Al Janoub Stadium (Al Wakrah / 40.000 de locuri). Acestea cuprind mai multe zone sportive, de restaurație și de divertisment moderne, dar dispun și de acoperiș retractabil sau instalație de climatizare.

200 de miliarde de dolari au mers către proiecte de infrastructură



Restul de 200 de miliarde de dolari au mers către proiecte de infrastructură, de la noi aeroporturi, gări, porturi, rețele de metrou și autostrazi la hoteluri, spitale și zone rezidențial-turistice. Suma investită de statul din Golful Persic este imensă, dacă ținem cont de sumele cheltuite pentru finanțarea edițiilor precedente (Rusia 2018 - 11.6 miliarde de dolari / Brazilia 2014 - 15 miliarde de dolari / Africa de Sud 2010 - 3.6 miliarde de dolari / Germania 2006 - 4.3 miliarde de dolari / Japonia 2002 - 7 miliarde de dolari / Franța 1998 - 2.3 miliarde de dolari / SUA 1994 - 500 milioane de dolari).

Există doar 315.000 de qatarezi și 2.5 milioane de expați



Qatar este un micuț stat situat în nord-estul Peninsulei Arabice, care are graniță terestră doar cu Arabia Saudită, iar apele Golfului Persic o desparte de Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iran, Kuweit și Irak. Țara și-a declarat independența de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în septembrie 1971, este condusă, din 2013, de emirul Tamim bin Hamad Al Thani, are o suprafață de doar 11.581 km2 (cât județele Constanța și Călărași, cumulat), iar populația de 2.8 milioane de locuitori este formată doar în parte din qatarezi (315.000), restul fiind expați. Qatar are al șaselea cel mai mare PIB pe cap de locuitor din lume, în principal datorită exportului rezervelor uriașe de gaze (13% din totalul mondial) și petrol (15 miliarde de barili).

Acuzații de corupție la desemnare și de genocid pe șantierele pentru CM 2022



Organizarea importantului eveniment sportiv pare doar o lovitură de imagine pe care familia regală Al Thani vrea să o dea, pentru că țara va încasa doar 20 de miliarde de dolari și va cheltui de 11 ori mai mult pentru găzduirea CM 2022. Conducătorii țării încearcă o spălare de imagine, din cauza numeroaselor acuzații de încălcare a drepturilor omului, în acest sens semnând un contract cu David Beckham, care va fi imaginea Campionatului Mondial în schimbul a aproape 180 de milioane de dolari, plătibili pe o perioadă de 10 ani.

Dincolo de perturbarea programului competițional pe tot globul, desemnarea Qatarului ca gazdă a produs acuzații directe de corupție la adresa fostei conduceri a FIFA, existând dovezi că Mohammed bin Hammam, fostul președinte al Asian Football Confederation, ar fi plătit reprezentații mai multor federații naționale pentru a vota în favoarea Qatarului.



De asemenea, câteva țări vecine au întrerupt legăturile diplomatice, din cauză că Qatar ar finanța mai multe organizații teroriste care ar destabiliza regiunea, iar mai multe mii de muncitori străini au decedat din cauza condițiilor foarte grele de muncă și alții ar fi rămas neplătiți, deși și-au respectat contractele. Există și îngrijorări în privința turiștilor care vor consuma alcool, a celor din comunitatea LGBT sau a femeilor emancipate, pentru că în Qatar legislația islamică Șaria are putere de lege și prevede închisoare, biciuirea sau pedeapsa cu moartea pentru anumite abateri, nepedepsite în alte țări.

