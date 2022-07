Pentru prima dată de la prima ediție, din 1930, Campionatul Mondial nu se va desfășura vara. Turneul final din Qatar, la care vor lua parte 32 de echipe, va fi între 21 noiembrie și 18 decembrie.

Campionatul Mondial din 2022 va mai bifa o premieră. FIFA a aprobat dispozitivul semi-automat montat în minge, care va ajuta VAR-ul pentru a detecta mai rapid și eficient pozițiile de offside.

„Mingea Adidas de la Campionatul Mondial din 2022 va vea un dispozitiv semi-automat folosit pentru tehnologia offside pentru prima dată.

Mingea oferă VAR-ului date precise pentru a detecta mai rapid semnalizările de offside”, anunță publicația B/R Football.

Adidas’ 2022 World Cup ball will feature a tracking device used for semi-automated offside technology for the first time.

The ball gives VAR precise data ‘to support fast and accurate offside calls’ ⚽ pic.twitter.com/LVw59oS9Vm