Leo Mania! Oficialii din Qatar au anunțat partidele de la Cupa Mondială pentru care biletele s-au vândut în timp record 

Interesul pentru meciurile Argentinei a fost unul incredibil, iar Nasser Al-Khater, CEO al Campionatului Mondial, a dezvăluit că partidele din grupe pentru care biletele s-au vândut în timp record au fost Argentina - Mexic și Argentina - Arabia Saudită, de pe 26 noiembrie, respectiv 22 noiembrie.

Ambele meciuri vor avea loc pe stadionul Lusail, pe care se va desfășura și finala campionatului, capacitatea acestuia fiind de 80.000 de locuri.

FIFA a anunțat că s-au vândut 2,45 milioane de bilete din cele 3,2 milioane disponibile.

Nasser Al-Khater, CEO of the Qatar World Cup, has revealed the fastest selling tickets for the event have been for Argentina vs. Mexico and Argentina vs. Saudi Arabia ???????? pic.twitter.com/eDShbBNIBX