Kaka știe cine va câștiga Balonul de Aur și numește favoritele la Cupa Mondială din Qatar

Fostul mijlocaș de la AC Milan sau Real Madrid, câștigător al Balonului de Aur în 2007, este de părere că distincția va merge în acest an la Karim Benzema, atacantul campioanei Spaniei, care a traversat cel mai bun sezon din carieră.

Kaka: "Benzema, marele favorit la Balonul de Aur"

"Cred că Benzema este marele favorit, deși niciodată nu poți să spui 100% că îl va câștiga. Karim este un jucător complet, iar un astfel de premiu pentru el ar fi meritat", a spus Kaka, pentru Marca.

Kaka, campion mondial în 2002 cu Brazilia, când avea doar 20 de ani, subliniază o schimbare importantă apărută în naționala condusă de Tite și explică de ce este aceasta un avantaj important pentru Cupa Mondială din Qatar.

"Neymar va fi liderul Braziliei la Cupa Mondială din Qatar, dar e foarte important că are jucători precum Vinicius alături de el. La ediția din 2018, Ney a fost singurul protagonist. Acum îi mai are pe Vinicius, Raphinha, Richarlison, Antony. Ei deja nu mai sunt tinere speranțe, ci certitudini.

Vinicius, de exemplu, este un star la Madrid și a înscris golul din ultima finală de Champions League. Acest lucru va lua puțin din presiunea pusă pe Neymar, ceea ce e foarte bine pentru noi.

Rodrygo este fenomenal. În Brazilia încă se discută dacă ar trebui convocat pentru Cupa Mondială, însă eu sunt sigur că va fi pe listă. Eu am mers la 20 de ani la Cupa Mondială și nici nu părăsisem Brazilia, în timp ce el e deja star la Real Madrid. E o experiență care îl va ajuta foarte mult în creșterea profesională", a explicat Kaka.

Kaka: "Brazilia și Argentina au șanse mari la Cupa Mondială"

De asemenea, câștigătorul Ligii Campionilor din 2007 cu AC Milan, speră ca Brazilia sau Argentina să întrerupă dominația echipelor europene la Cupa Mondială și crede că Franța va fi cel mai periculos adversar pentru cele două formații sud-americane.

"Sper ca Brazilia sau Argentina să oprească dominația Europei la Cupa Mondială, dar fotbalul european este foarte bun. Dezavantajul nou este că s-a înființat această Ligă a Națiunilor și nu mai putem juca meciuri amicale cu marile echipe din Europa, ceea ce ne face mai puțin competitivi. Brazilia câștigă aproape fiecare meci.

Argentina chiar îmi place, a ajuns la maturitatea deplină și are un antrenor excelent. Cred că Brazilia și Argentina au șanse mari la câștigarea Cupei Mondiale.

Principalul lor adversar cred că va fi Franța, care are jucători fantastici și este și campioana en-titre. Spania și Germania sunt și ele echipe mari. Trebuie să fim cu ochii și pe Portugalia, care are o echipă bună, însă trebuie să așteptăm să vedem cum va fi Cristiano la turneul final. Mai este și Belgia, desigur, care de obicei se încurcă spre final, în ciuda faptului că are o echipă grozavă", a mai spus Kaka.

Ricardo Izecson dos Santos Leite, cunoscut drept Kaka, și-a început cariera la Sao Paulo, iar în 2003 a ajuns în Europa, la AC Milan, formație care l-a cumpărat pentru 8,5 milioane de euro. La formația de pe San Siro, brazilianul a strâns 307 meciuri și 104 goluri, reușind să câștige Liga Campionilor în sezonul 2006/2007, în care a fost și golgheterul competiției, dar și alte trofee, precum titlul în Serie A sau Supercupa Europei.

După cele patru sezoane la Real Madrid și revenirea de scurtă durată la AC Milan, Kaka și-a petrecut ultimii ani ai carierei în MLS (Orlando) și în țara natală (Sao Paulo). Brazilianul s-a retras la finalul anului 2017.