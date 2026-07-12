Ciclistul olandez Mathieu Van der Poel s-a impus duminică în etapa a noua a Turului Franţei, o etapă scurtată din cauza caniculei.

Mathieu Van der Poel, învingător în etapa a noua din Turul Franței

La Ussel, olandezul Mathieu Van der Poel a câştigat a noua etapă a Turului Franţei, scurtată cu treizeci de kilometri din cauza valului de căldură extremă, depăşindu-i la sprint pe cei trei colegi de evadare.

În căldura sufocantă din Corrèze, Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) i-a depăşit la linia de sosire pe norvegianul Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), britanicul Tom Pidcock (Pinarello Q36,5) şi francezul Alex Baudin (EF Education-Easypost).

Van der Poel, la al treilea succes din sezon

Este a treia victorie de etapă în Turul Franţei pentru Van der Poel (31 de ani).

În ajunul primei zile de odihnă, slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) îşi păstrează tricoul galben cu un avans de 2 minute şi 42 de secunde faţă de danezul Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

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