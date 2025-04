Persoana care l-a scuipat pe Mathieu van der Poel, în timpul cursei E3 Saxo Bank Classic, a fost identificată de poliție și a fost amendată.



Ciclistul fusese agresat de două ori de fani, în decurs de o lună

Incidentul a avut loc pe 28 martie, în orașul Ronse, în timpul unei evadări solitare a ciclistului olandez, cu 30 de kilometri înainte de încheierea cursei. Biroul procurorului din provincia Flandra de Est a transmis că agresorul a fost identificat și a fost amendat cu suma de 350 de euro, dar că dosarul nu va ajunge în instanță pentru acuzații penale.



Într-un alt incident, duminica trecută, sportivul legitimat la Alpecin-Deceuninck a fost lovit cu o sticlă de apă, în timpul cursei Paris-Roubaix, de către un bărbat cu cetățenie belgiană, în vârstă de 28 de ani. Acesta s-a predat poliției din Flandra de Vest a doua zi și a mărturisit că băuse mult și că regretă gestul său "stupid și periculos".



Van der Poel a fost și el în centrul unui scandal, în decembrie 2023, când a scuipat spre un grup de spectatori, în timpul unei curse de ciclocros, declarând ulterior că s-a săturat să fie victima fanilor altor cicliști, care îl huiduie, îl scuipă și aruncă cu bere și alte lichide în el.



Van der Poel e specializat în curse de ciclocros, mountain bike și șosea

Mathieu van der Poel (30 de ani) este născut la Kapellen (provincia belgiană Antwerp), dar concurează sub steagul Olandei. A debutat în ciclismul profesionst în 2014, fiind legitimat de atunci doar la echipa Alpecin-Deceuninck. Se trage dintr-o familie cu vechi ștate în ciclism, bunicul din partea mamei fiind francezul Raymond Poulidor, câștigător al Vuelta a Espana (1964), care a urcat pe podium de opt ori în Tour de France, iar tatăl său este Adri van der Poel, ciclist profesionist între 1981 și 2000 cu rezultate excelente în cursele clasice și în Tour de France.

În palmares are Cyclo-cross World Championships (2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025), European Cyclo-cross Championships (2017, 2018, 2019), Dutch National Cyclo-cross Championships (2015-2020), UCI Cyclo-cross World Cup (2017-2018), Cyclo-cross Superprestige (2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), Cyclo-cross Trophy (2017–18, 2018–19), UCI Gravel World Championships (2024), European Mountain Bike Championships (2019), Dutch National Mountain Bike Championships (2018), Giro d'Italia - Combativity award (2022), Benelux Tour (2020), Tour of Belgium (2023), Tour of Britain (2019), World Road Race Championships (2023), Dutch National Road Race Championships (2018, 2020), Milan-San Remo (2023, 2025), Tour of Flanders (2020, 2022, 2024), Paris-Roubaix (2023, 2024, 2025), Amstel Gold Race (2019), Strade Bianche (2021), E3 Saxo Classic (2024, 2025), Dwars door Vlaanderen (2019, 2022), Brabantse Pijl (2019), GP de Denain (2019), GP de Wallonie (2022) și Super 8 Classic (2023).



Foto - Getty Images