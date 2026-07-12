Maghiarii aruncă bomba: Keylor Navas, la campioana Ungariei

Presa din Ungaria anunță că fostul portar al lui Real Madrid și PSG este dorit de ETO Gyor, campioana en titre, unde evoluează și românii Ștefan Vlădoiu, Paul Anton și Claudiu Bumba.

Potrivit Nemzeti Sport, mutarea este analizată serios de conducerea clubului, iar un rol important în negocieri îl are noul antrenor al echipei, mexicanul Efrain Juarez.

Gyor pregătește oferta pentru Keylor Navas

Juarez și Navas au colaborat până de curând la UNAM Pumas, ultima echipă a portarului costarican, iar relația apropiată dintre cei doi ar putea facilita transferul.

Mai mult, publicația maghiară susține că Navas a fost cel care a luat legătura cu tehnicianul pentru a discuta posibilitatea unei noi colaborări la Gyor.