Maghiarii aruncă bomba: Keylor Navas, la campioana Ungariei

Maghiarii aruncă bomba: Keylor Navas, la campioana Ungariei Fotbal extern
SPORT.RO
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Keylor Navas (39 de ani) ar putea fi protagonistul unuia dintre cele mai spectaculoase transferuri ale verii. 

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Keylor NavasGyorReal Madrid
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Presa din Ungaria anunță că fostul portar al lui Real Madrid și PSG este dorit de ETO Gyor, campioana en titre, unde evoluează și românii Ștefan Vlădoiu, Paul Anton și Claudiu Bumba.

Potrivit Nemzeti Sport, mutarea este analizată serios de conducerea clubului, iar un rol important în negocieri îl are noul antrenor al echipei, mexicanul Efrain Juarez.

Gyor pregătește oferta pentru Keylor Navas

Juarez și Navas au colaborat până de curând la UNAM Pumas, ultima echipă a portarului costarican, iar relația apropiată dintre cei doi ar putea facilita transferul.

Mai mult, publicația maghiară susține că Navas a fost cel care a luat legătura cu tehnicianul pentru a discuta posibilitatea unei noi colaborări la Gyor.

Keylor Navas este unul dintre cei mai titrați portari ai ultimului deceniu. Costaricanul a câștigat de trei ori Liga Campionilor alături de Real Madrid, două titluri în La Liga, patru Cupe Mondiale ale Cluburilor, o Cupă a Spaniei și două Supercupe ale Europei.

La acestea se adaugă alte zece trofee cucerite în tricoul lui PSG, precum și 126 de selecții pentru naționala statului Costa Rica.

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