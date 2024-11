INTERVIU Vlad Chivu: totul despre școala de curse V&C



Salut, Vlad! Ce ai mai făcut în acești doi ani?

În acești doi ani, cu un buget restrâns, am reușit să obțin locul 3 la Campionatul European BMU, la clasa Stock600. Cel mai important rezultat din cariera mea. A fost la profesioniști



Cum merge treaba la școala ta de curse?

Școala de curse este un proiect pe care l-am creat pentru potențialii piloți, pentru oamenii care vor să înceapă în acest sport și care nu au buget să își achiziționeze o motocicletă. Echipament. Material de concurs și așa mai departe. Școala de curse este visul meu devenit realitate. Prin care pot săa jut potențialii piloți să ajungă în cele mai mari campionate ale Europei și nu numai.



”Trebuie să dezvolt acest sport în țara noastră”



Cum ți-a venit ideea?

Ideea mi-a venit în momentul în care aveam o lipsă de buget. Iar un sponsor m-a ajutat să particip la ultima etapă competițională. De atunci, mi-am promis ceva. Trebuie să dezvolt acest sport în țara noastră și să le ofer tuturor șansa de a vedea cum este viața de pilot, de fapt.



Câți oameni s-au înscris până acum?

Avem până acum 150 de participanți, care au participat la evenimentele echipei. Patru au absolvit școala. Au primit motociclete de competiție sau și-au achiziționat din propriile fonduri. În 2025 o să participe în cadrul Campionatului Național, dar și la Campionatul European BMU.



Cum se pot înscrie oamenii?

Oamenii se pot înscrie printr-un singur mesaj pe rețelele sociale sau la telefon - 0725083660.



”Sunt tânăr și am potențial. Peste 10 ani tot aici mă văd, printre motociclete”



Ce trebuie să știe lumea despre Vlad?

Vlad este un om ambițios, devotat și hotărât, care vrea să evolueze și să ajungă la nivelul unor echipe de Campionat Mondial. Sunt tănăr, am potențial și asta se vede de la an la an.



Ce obiectiv ți-ai setat la școala de curse?

Obiectivul este să ajungem să concurăm în cadrul Campionatului Central European și nu numai. Să avem o echipă de curse, cum am menționat, la nivel de mondiale.



Unde te vezi în următorii 10 ani?

Peste 10 ani mă văd tot aici, printre motociclete, antrenând tinere talente, pentru a face performanță.



Personal Best Vlad Chivu