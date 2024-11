"Iubesc acest sport și îl voi iubi întotdeauna"

Ciclistul britanic Mark Cavendish, campion mondial de şosea în 2011 şi deţinător al recordului de victorii de etapă în Turul Franţei (35), s-a retras din activitate. Duminică, acesta a participat la cea de-a treia ediție a "Tour de France Prudential Singapore Criterium", ultima cursă din cariera sa. "The Manx Missile" a câștigat cursa, iar pe podium au mai urcat Jasper Philipsen (Belgia / Alpecin - Fenix) și Arnaud De Lie (Belgia / Lotto - Soudal).



"Am fost destul de emoționat, deși nu credeam că voi fi. Am realizat când am intrat în ultimele cinci ture că sunt cei 15 kilometri finali ai carierei mele. Sunt mândru de cea am realizat și mă bucur că am împărțit cursa cu acești cicliști tineri, care reprezintă viitorea generație de spinteri. Iubesc acest sport și îl voi iubi întotdeauna", a declarat Cavendish.



Carieră extraordinară pentru "The Manx Missile"

Sir Mark Simon Cavendish (39 de ani) este născut la Douglas (Isle of Man) și a concurat pentru echipele Team Sparkasse (2005-2006), T-Mobile Team (2006-2011), Team Sky (2012), Omega Pharma -Quick-Step (2013-2015), Team Dimension Data (2016-2019), Bahrain - McLaren (2020), Deceuninck - Quick-Step (2021-2022) și Astana Qazaqstan Team (2023-2024).

În palmares are Ster ZLM Toer (2012), Tour of Qatar (2013, 2016), Dubai Tour (2015), World Road Race Championships (2011), National Road Race Championships (2013, 2022), Milano - San Remo (2009), Scheldeprijs (2007, 2008, 2011), Kuurne - Brussels - Kuurne (2012, 2015), Milano - Torino (2022), Munsterland Giro (2021), World Championships (madison / 2005, 2008, 2016), aurul olimpic (Rio de Janeiro 2016 / omnium) și câștigarea clasamentul pe puncte în Tour de France (2011, 2021 / 35 de victorii de etapă), Giro d'Italia (2013 / 17 victorii de etapă) și Vuelta a Espana (2010 / 3 victorii de etapă).



