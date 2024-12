Lizzie Deignan a anunțat că se va retrage la finalul sezonului viitor.



"Îmi place foarte mult să scot ce e mai bun din oamenii din jurul meu"

Valoroasa ciclistă britanică, cunoscută atât pentru rezultatele foarte bune din competițiile internaționale, dar și pentru că a fost o promotoare a egalității de drepturi între bărbați și femei în ciclism, va renunța la activiatea sportivă, la finalul anului 2025, după 17 ani ca ciclistă profesionistă.



"Adesea, oamenii spun că se retrag cât sunt în top, dar eu nu am nici ego-ul și nici nevoia să fac asta. Sunt foarte fericită să închei cercul și să fiu cineva care îi ajută pe alții să câștige cursele. Motivul pentru care am vrut inițial să mă retrag a fost pentru că nu mai am motivația pentru propriile mele rezultate.



Echipa actuală mi-a oferit un contract și posibilitatea de a fi căpitan de cursă și cineva care poate îndruma tinerii cicliști să se maturizeze, iar acest lucru a stârnit un pic de motivație în mine. Îmi place foarte mult să scot ce e mai bun din oamenii din jurul meu. Încă îmi place ciclismul", a mărturisit Deignan.



A fost campioană mondială și vicecampioană olimpică

Elizabeth Mary Deignan (născută Armitstead / 35 de ani) este născută în Otley (West Yorkshire) și a fost decorată cu titlul Most Excellent Order of the British Empire (MBE), în 2022. Ea a concurat pentru echipele Team Halfords Bikehut (2008), Lotto - Belisol Ladiesteam (2009), Cervelo TestTeam (2010-2011), AA Drink - leontien.nl (2012), Boels - Dolmans (2013-2018) și Lidl - Trek (2019-2025).



În palmaresul său se găsesc World Road Race Championships (2015), National Road Race Championships (2011, 2013, 2015, 2017), Ronde van Drenthe (2014), Trofeo Alfredo Binda (2015, 2016), The Philadelphia Cycling Classic (2015), GP de Plouay (2015, 2017, 2020), Strade Bianche (2016), Tour of Flanders (2016), Omloop Het Nieuwsblad (2016), Boels Rental Hills Classic (2015, 2016), Tour de Yorkshire (2017), Liege - Bastogne - Liege (2020), La Course by Le Tour de France (2020), Paris - Roubaix (2021), UCI Women's Road World Cup (2014, 2015) și medalia de argint la JO 2012 (proba șosea).



Sportiva este căsătorită cu fostul ciclist irlandez Philip Deignan (ex-AG2R, Cervelo, RadioShack, UnitedHealthcare și Team Sky), cu care are doi copii, și este adepata unei diete pescatariene.

Foto - Getty Images