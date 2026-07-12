Universitatea Craiova a câștigat campionatul și s-a impus în finala Cupei României (0-0, 6-5 d.l.d.) și în Supercupa României (1-1, 5-3 d.l.d.) în fața lui ”U” Cluj.

Reacția lui Basarab Panduru după ce Universitatea Craiova a câștigat din nou loteria penaltiurilor: ”Ai tendința să spui asta”

Basarab Panduru, fost internațional român, a urmărit duelul de pe ”Ion Oblemenco” și a explicat că Universitatea Craiova a părut extrem de stăpână pe sine la loteria penaltiurilor.

”Ai tendința să spui că la penalty-uri e loterie. Ultimele 15 lovituri de departajare ale Craiovei, șase într-un meci, 5 în altul și 4 cu Dinamo, au fost transformate în gol. Loterie sau nu, nu știu.

În afară de Assad, care și-a permis să execute scărița aceea, mi se pare că așa se bate un penalty, cum au executat cei de la Craiova. Nu știu dacă e doar loterie. Cred că este important și cine execută, cine are sânge rece și este serios.

Pare că se poate întâmpla orice, dar cu Craiova, iată că nu se poate. A marcat Nsimba cu un șut la colțul scurt, după ce încercase de două ori la colțul lung.

Este un meci de început de sezon, așa că trebuie să avem răbdare câteva etape cu toate echipele. Încă se ajustează lucrurile”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Echipele de start

Universitatea Craiova (3-4-3): R. Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Monday Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu; Antrenor: Filipe Coelho

”U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu - Codrea, G. Simion - Pinho, Nistor, Bic - Aliev; Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi