Ofertă de 3.000.000 de euro pentru un titular al campioanei! Echipa din Ligue 1 care i-a pus contractul pe masă

Ofertă de 3.000.000 de euro pentru un titular al campioanei! Echipa din Ligue 1 care i-a pus contractul pe masă Fotbal intern
SPORT.RO
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Universitatea Craiova ar putea încasa o sumă importantă în această vară, după ce o formație din Franța a pus ochii pe unul dintre jucătorii săi de bază.

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Anzor MekvabishviliToulouseUniversitatea Craiova
Din articol

Anzor Mekvabishvili, mijlocașul central în vârstă de 25 de ani al Universității Craiova, atrage atenția cluburilor din campionatele puternice ale Europei. Folosit din primul minut în Supercupa României, meci disputat împotriva celor de la U Cluj, internaționalul georgian are șanse mari să facă pasul în Ligue 1.

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Interes din Hexagon pentru mijlocașul oltenilor

Potrivit trumedia.ro, Toulouse este formația care dorește să obțină semnătura lui Mekvabishvili. Gruparea care a terminat pe locul 9 în ultima ediție de campionat caută un înlocuitor pentru Cristian Casseres, iar profilul jucătorului legitimat la campioana României corespunde perfect cerințelor francezilor. Suma vehiculată pentru realizarea mutării se ridică la 3 milioane de euro, preț pe care oficialii din Hexagon sunt dispuși să îl achite.

Mihai Rotaru, acționarul principal al grupării din Bănie, a refuzat anterior o propunere de 2,2 milioane de euro venită din MLS, de la Chicago Fire. Deși o trecere la Toulouse ar reprezenta transferul carierei pentru gruzin, conducerea Universității Craiova a stabilit o condiție clară pentru realizarea mutării.

Mijlocașul evaluat la două milioane de euro pe piața transferurilor va fi lăsat să plece doar după finalizarea preliminariilor europene, obiectivul principal al clubului fiind accederea în faza principală a unei competiții continentale.

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