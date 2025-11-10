VIDEO Moment istoric! Un român s-a clasat pe podium în mondialul de motociclism și visează să ajungă în MotoGP

Pilotul român Jacopo Hosciuc (20 de ani) s-a clasat pe podium în cursa din MotoE din acest weekend.

Hosciuc a fost de neoprit în ultimele tururi și a reușit să încheie pe locul 3 cursa din Portugalia. Este pentru prima dată în istorie când un pilot român se clasează pe podium într-o cursă din cadrul Campionatului Mondial de Motociclism. Aici sunt incluse MotoGP, Moto2, Moto3 și MotoE (pentru motoare electrice).

Jacopo Hosciuc, locul 3 în cursa MotoE din Portugalia

Jacopo Hosciuc (MSI Racing Team) a început cursa de la Portimao de pe locul 10, iar pe final și-a depășit adversarii în cascadă. El a încheiat la mai puțin de 0,2 secunde în spatele liderului Alessandro Zaccone (Aruba Cloud).

Jacopo a sperat chiar la locul 2 în ultimele viraje, dar în cele din urmă s-a mulțumit cu medalia de bronz. O performanță fără egal pentru sportul românesc. Cursa din Portugalia a fost penultima din actualul sezon din MotoE.

Născut la Roma, Jacopo a ales să reprezinte România în mondialul de motociclism. Părinții lui sunt originari din Sighetu Marmaţiei și s-au mutat în Italia în anul 1997.

Cine este Jacopo Hosciuc

Jacopo Hosciuc a urcat pentru prima dată pe o motocicletă la vârsta de 3 ani. Drumul până în MotoE a fost foarte dificil pentru părinții acestuia. Familia sportivului a cheltuit anual între 25 și 35.000 de euro pentru ca Jacopo să ajungă în mondialul de motociclism.

De 17 ani nu a mai avut România un sportiv care să concureze în mondialul de motociclism. Ultimul care a ajuns atât de sus a fost Robert Mureșan, care a concurat în actuala clasă Moto3, în 2008.

Sport.ro a stat de vorbă cu Jacopo Hosciuc în urmă cu doi ani, atunci când tânărul sportiv a primit șansa de a pilota o motocicletă în Campionatul European Moto2: "Sunt foarte mândru pentru toată munca pe care am depus-o alături de familie și de antrenor. O motocicletă Moto2 e foarte greu de învățat, dar cu timpul facem tot posibilul să mergem tare!", a declarat Jacopo la acel moment.

Visul puștiului român este de a promova până în MotoGP. Clasa regină a mondialului de motociclism.

Aflat la primul sezon în MotoE, Jacopo Hosciuc se află pe locul 12, cu 84 de puncte.

