Tensiunea de pe stadionul din Craiova s-a transformat într-o explozie de entuziasm duminică seara. După transformarea loviturii decisive de către Anzor Mekvabișvili, jucătorii Universității Craiova au invadat terenul pentru a celebra câștigarea Supercupei României. După ce au primit medaliile, fotbaliștii antrenați de Filipe Coelho au sărbătorit alături de cei 14.000 de spectatori prezenți în tribune.

Pe durata celor 90 de minute, partida a fost una echilibrată, încheindu-se la egalitate, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul prin Steven Nsimba în minutul 40, cu un șut la colțul scurt, însă clujenii au restabilit egalitatea în repriza secundă. Alibek Aliev a punctat în minutul 54, la prima sa reușită pentru ardeleni.