Tensiunea de pe stadionul din Craiova s-a transformat într-o explozie de entuziasm duminică seara. După transformarea loviturii decisive de către Anzor Mekvabișvili, jucătorii Universității Craiova au invadat terenul pentru a celebra câștigarea Supercupei României. După ce au primit medaliile, fotbaliștii antrenați de Filipe Coelho au sărbătorit alături de cei 14.000 de spectatori prezenți în tribune.
Pe durata celor 90 de minute, partida a fost una echilibrată, încheindu-se la egalitate, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul prin Steven Nsimba în minutul 40, cu un șut la colțul scurt, însă clujenii au restabilit egalitatea în repriza secundă. Alibek Aliev a punctat în minutul 54, la prima sa reușită pentru ardeleni.
Triplă internă istorică
Odată cu adjudecarea acestui trofeu, echipa din Bănie bifează o premieră, reușind să câștige campionatul, Cupa și Supercupa României. Un detaliu statistic interesant este că toate aceste trei trofee au fost obținute în urma unor dueluri directe cu formația pregătită de Cristiano Bergodi, Universitatea Cluj.
La loteria penalty-urilor, oltenii au dat dovadă de precizie maximă. Assad Al Hamlawi, Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Carlos Mora și Anzor Mekvabișvili au transformat rând pe rând. De partea cealaltă, Alexandru Chipciu, Marius Ștefănescu și Mouhamadou Drammeh au înscris, dar ratarea lui Issouf Macalou, care a trimis peste poartă, i-a costat pe ardeleni.
Acesta este al doilea trofeu al Supercupei din vitrina Universității Craiova, precedentul fiind obținut în anul 2021, potrivit datelor istorice ale competiției.