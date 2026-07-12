Rapid ar fi gata să se despartă de serviciile lui Kader Keita. În urmă cu un an, ivorianul era transferat de giuleșteni pentru 200.000 de euro de la CFR Cluj.

Keita a bifat un sezon excelent în echipamentul Rapidului, până în momentul în care a lovit o femeie care traversa în mod regulamentar pe o trecere de pietoni din Capitală.

Victima a murit, în cele din urmă, iar Keita a clacat. Mai mult, lui i s-a schimbat încadrarea juridică la ucidere din culpă și încă se află sub control judiciar.

Unde poate ajunge Kader Keita, după ce Rapid a decis să renunțe la el

Conform golazo, Keita ar putea să ajungă la FC Argeș. Piteștenii negociază în aceste momente cu mijlocașul defensiv cotat la 1,5 milioane de euro.

În România, Keita a mai evoluat la CFR Cluj. Iar în străinătate, fotbalistul a fost legitimat la LOSC Lille B, AC Ajaccio B, KVC Westerlo și Sivasspor.

FC Argeș a terminat pe 6 în play-off-ul SUperligii României

După zece etape desfășurate în play-off-ul stagiunii precedente, piteștenii au bifat o singură victorie, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Bursa transferurilor la FC Argeș