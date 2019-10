WOW! Jucatorii Barcelonei il voiau inapoi pe Neymar cu ORICE pret! "Ne schimbam contractele ca sa vina inapoi" 

Barcelona a vrut sa il aduca pe Neymar inapoi dupa ce acesta a parasit-o cu doi ani in urma.

Revenirea lui Neymar la Barcelona a tinut ocupate primele pagini ale ziarelor un timp indelungat pe parcursul perioadei de mercato din vara. Brazilianul si-a exprimat dorinta de a pleca de la PSG, unde nu este fericit, pentru a reveni la clubul care i-a adus atat de multe satisfactii, insa, suma mare pe care Al Khelaifi, presedintele lui PSG, a platit-o pentru el, a facut acest lucru imposibil.

Interesul Barcelonei de a-l aduce inapoi a fost influentat si de vestiarul catalanilor, care si-au exprimat dorinta pozitiva ca Neymar sa se intoarca. Messi, Suarez si Pique au vorbit in nenumarate randuri despre revenirea lui Neymar.

Barcelona si PSG au negociat revenirea lui Neymar inca din luna august, insa presedintele lui PSG emitea pretentii mult prea mari, pe care catalanii nu le puteau indeplini. Odata incheiata perioada de transferuri si esuate negocierile, Neymar a revenit in lotul lui PSG.

Gerard Pique, unul din sustinatorii vehementi ai lui Neymar, dar si unul din capitanii Barcelonei a vorbit pentru El Larguero despre perioada mentionata mai sus si a surprins prin declaratiile sale.

"Noi i-am spus lui Bartomeu ca daca trebuiau amanate platile din contracte pentru a ajusta fair-play-ul financiar si sa il aduca pe Neymar, o facem. Ne schimbam contractele.

Nu era vorba sa punem bani, ci sa facilitam situatia, pentru ca unele plati, in loc sa fie facute in primul an, sa le primim in al doilea sau al treilea", a declarat Gerard Pique.