Tu ce faceai in 2002? Anul in care Don Andres debuta pentru Barcelona

Iniesta este fara doar si poate o legenda vie a fotbalului din zilele noastre.

Nu mai putin de 32 de trofee a cucerit Andres Iniesta din 29 Octombrie 2002 cand debuta pentru echipa mare a Barcelonei.

Este poate singurul fotbalist de pe Camp Nou adulat pe orice stadion din lume pentru eleganta si modestia sa.

In plus, a reusit sa-i aduca Spaniei cupa mondiala in 2010 cu un super gol marcat in prelungirile partidei cu Olanda.

Palmaresul lui Andres Iniesta in tricoul blaugrana:

9 La Liga

7 Supercupe ale Spaniei

6 Cupe ale Regelui

4 Champions League

3 Super Cupe UEFA

3 Mondiale ale Cluburilor

Andres Iniesta, un super fotbalist!