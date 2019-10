ULTIMA ORA! Lovitura SECOLULUI pentru Real Madrid! Barcelona l-a suflat pe inlocuitorul lui Ramos! Perez era sigur ca il va lua, dar Barca l-a intors din drum

Barcelona e pe cale sa transfere un jucator dorit cu insistenta de Real Madrid.

Real Madrid pregateste inlocuitorul lui Ramos pentru momentul in care internationalul spaniol se va retrage. Perez a pus ochii pe un jucator care s-ar fi pliat foarte bine pe stilul madrilenilor, insa Barcelona a intrat si ea pe fir si pare sa fie foarte aproape sa perfecteze transferul. Este vorba despre fundasul celor de la Inter, Milan Skriniar, fotbalist dorit cu insistenta si de campioana Spaniei. Inter este dispusa sa il cedeze pe Skriniar la Barcelona in conditiile in care formatia antrenata de Valverde ar oferi doi jucatori in schimbul fundasului slovac. Ivan Rakitic si Arturo Vidal ar fi cei doi jucatori care ar urma sa intre in afacere, jucatori pe care Conte ii doreste si el cu insistenta la Inter, conform Diario Gol.

Skriniar se afla pe lista madrilenilor inca de anul trecut, insa negocierile intre cele doua parti au picat. Chiar si asa, Perez l-a urmarit in continuare pe Skriniar, intrucat multi il vad inlocuitorul perfect pentru Sergio Ramos.

Milan Skriniar (24 de ani) are 29 de selectii pentru nationala Slovaciei si este evaluat la 60 de milioane de euro in acest moment pe transfermarkt.com

