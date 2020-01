SURPRIZA URIASA! Englezii au publicat Top 10 echipe ale deceniului! Real Madrid nu se afla in prima jumatate, iar Barcelona apare de doua ori

Britanicii au alcatuit un top al celor mai bune echipe de fotbal din ultimul deceniu.

Cei de la FourFourTwo au facut Top 10 echipe ale ultimului deceniu, iar rezultatul a fost surprinzator pentru multi. Puterile fotbalului mondial nu lipsesc din clasament, insa exista si nume surpriza in top.

Spania domina detasat clasamentul, ocupand 5 din cele 10 pozitii.

Pe locul 10 se situeaza Atletico Madrid, antrenata de Diego Simeone, in perioada 2012-2016, in timp ce locul 9 este ocupat de Barcelona lui Luis Enrique, sezonul 2014-2015.

Nemtii de la Bayern se situeaza pe locul 8 in "Era Guardiola", pentru cei 3 ani petrecuti de spaniol pe banca, in timp ce Interul lui Jose Mourinho se afla pe locul 7.

Surpriza uriasa vine de la Real Madrid, care se situeaza pe locul 6 in clasament, pentru perioada in care Zinedine Zidane a fost antrenorul madrilenilor. Jumatatea clasamentului este delimitata de acelasi Bayern, insa, cel aflat sub comanda lui Jupp Heynckes, de aceasta data.

Cea mai mare surpriza din clasament o reprezinta prezenta lui Leicester, fiind de asemenea si cea mai mare surpriza din istoria Premier League, pentru sezonul fabulos facut sub comanda lui Claudio Ranieri.

Podiumul ii apartine lui Pep Guardiola, care a dus-o pe Manchester City pe locul 3 in topul echipelor deceniului pentru sezonul 2017-2018. Locul secund este ocupat de nationala Spaniei, antrenata de Vicente del Bosque si Luis Aragones, pentru perioada 2008-2012, in care a castigat doua Campionate Europene si un Mondial.

Pe primul loc se afla echipa care este considerata a fi una dintre cele mai bune echipe ale istoriei, Barcelona lui Pep Guardiola, din anii 2008-2012.