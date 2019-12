PANICA LA BARCELONA! Dupa Arthur, inca un titular s-a ACCIDENTAT! Despre cine este vorba

Revenirea la antrenamente nu aduce vesti bune pentru Barcelona, care tocmai a pierdut doi jucatori importanti.

Catalanii au anuntat printr-un comunicat accidentarile lui Arthur si Marc-Andre ter Stegen. Cu toate ca Arthur era deja accidentat, accidentarea brazilianului este mai serioasa, iar medicii au confirmat absenta acestuia. Arthur va sta pe margine 3 saptmani si va rata meciul din semifinalele Supercupei Spaniei, cu Atletico Madrid, din 9 ianuarie.

In cazul lui ter Stegen situatia nu este la fel de clara, medicii nu au specificat perioada in care va lipsi portarul, insa nu va juca mai mult ca sigur in derby-ul cu Espanyol, din 4 ianuarie. Astfel, va fi inlocuit in poarta de Neto, cel care ar debuta in La Liga, dupa ce a debutat deja in poarta catalanilor in meciul cu Inter din Champions League.