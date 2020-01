Semnul ca se pregateste transferul de 300 de milioane de euro al lui Mbappe la Real Madrid! Decizia luata de Perez pentru un an EXTRATERESTRU la Real

Kylian Mbappe ramane marele vis al lui Florentino Perez. Presedintele lui Real e gata sa intre in discutii pentru atacantul-minune evaluat la 300 de milioane de euro de PSG.

Perez a facut deja primul pas pentru a-l convinge pe Mbappe ca viitorul sau trebuie sa fie la Madrid. AS scrie ca Real vrea sa-l transfere mai intai pe fratele de 13 ani al lui Mbappe, Ethan. Si el atacant, micutul a impresionat intr-o competitie internationala de juniori si a fost trecut de Real pe lista de prioritati. Perez e sigur ca gestul va reusi sa-l apropie de campionul mondial Mbappe. Seful de la Real vrea sa inceapa discutiile cu PSG pentru Kylian cat mai repede posibil. Mbappe poate deschide o noua era galactica pe Bernabeu sub conducerea lui Zidane.

Mbappe, 21 de ani, castiga nu mai putin de 17 milioane de euro pe an la PSG, unde a ajuns acum doi ani si jumatate de la AS Monaco in schimbul a 180 de milioane de euro.