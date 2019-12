James, ADIO REAL MADRID? Surpriza MAJORA: unde poate ajunge in urmatoarele zile

N-a reusit sa-l ia la fosta echipa. E gata sa vina cu o noua incercare!

Carlo Ancelotti face totul pentru a-l avea pe James Rodriguez la Everton! Abia numit pe Goodison Park, italianul le-a transmis sefilor sai ca James e primul in lista sa de prioritati pentru campania de achizitii. Ancelotti a incercat sa-l ia pe columbian si la Napoli, dar discutiile au cazut in ultimul moment.

James nu face parte din planurile lui Zidane, care i-a transmis pozitia sa inca din momentul in care a revenit dupa imprumutul de la Bayern.

Ancelotti e convins insa ca fotbalistul va ridica nivelul intregului grup si vrea sa construiasca o echipa capabila sa lupte pentru Europa in jurul sau, scrie As.



James Rodriguez, 28 de ani, a ajuns pe Bernabeu dupa Mondialul din 2014, de la AS Monaco, in schimbul a 70 de milioane de euro.