L-AU BLINDAT! Real Madrid i-a prelungit contractul unuia dintre cei mai IMPORTANTI JUCATORI! Ce super-vedeta ramane pe Bernabeu

Real Madrid s-a asigurat ca nu il poate pierde pe jucatorul cheie al echipei.

Karim Benzema si-a prelungit contractul cu Real Madrid pana in 2022. Conform Marca, atacantul francez a ajuns la o intelegere cu madrileni, contractul urmand a fi semnat in vara. De asemenea, clubul ii va mari salariul lui Benzema, care castiga in prezent peste 9 milioane de euro.

Francezul ocupa locul 8 in topul celor mai bine platiti jucatori la Real Madrid, desi este titular indiscutabil si unul din cei mai buni jucatori ai madrilenilor in acest sezon. Podiumul este alcatuit din Eden Hazard (31.2 milioane euro), Gareth Bale (27.9 milioane euro) si Luka Jovic (20.8 milioane euro).