Pique vrea sa mute Cupa Davis din Madrid la Barcelona, la cerinta sponsorului clubului de fotbal | Ilie Nastase: "Ce-a facut Pique e urat."

Gerard Pique planuieste o noua schimbare in ceea ce priveste organizarea Cupei Davis.

Gerard Pique vrea sa mute Cupa Davis de la Madrid la Barcelona. Intentia fundasului Barcelonei survine ca urmare a unor presiuni economice facute de catre sponsorul principal al competitiei, care este de asemenea sponsor al FC Barcelona.

Pique a semnat prin compania in cadrul careia este actionar, Kosmos un contract valabil pentru doi ani - incluzand editia 2020 - prin care se stipuleaza ca Madrid sa fie orasul-gazda al Cupei Davis.

Gerard Pique, organizatorul Cupei Davis, urat de Ion Tiriac si Ilie Nastase



Sotul Shakirei ia in calcul in acest moment clauza de reziliere a acestui contract, care presupune intreruperea contractului incepand cu anul 2021, informeaza Mundo Deportivo.

Cupa Davis s-ar putea muta, asadar, de la Caja Magica din Madrid, arena care poate gazdui pana la 12.422 de spectatori la Palau Sant Jordi, sala de evenimente cu o capacitate de 17,960 de locuri.

"Urat! Ce s-a intamplat in 100 de ani de Cupa Davis, au stricat in cateva luni prin formatul pe care l-au aplicat acum. Daca nu se juca finala intre Spania si Canada nu venea nimeni," a spus Ilie Nastase referitor la schimbarile facute asupra formatului competitional in Cupa Davis.