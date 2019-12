Zidane il vrea cu orice pret pe Pogba si conducerea lui Real Madrid a pus piciorul in prag! Sefii clublui i-au transmis un raspuns CLAR antrenorului! Ce se intampla cu jucatorul

Zidane a incercat sa il transfere pe Pogba si in vara.

Pogba a fost aproape de un transfer la Real Madrid si in vara acestui an, dupa ce Zinedine Zidane a insistat pentru aducerea mijlocasului. Antrenorul francez il vrea cu orice pret pe Paul Pogba, insa conducerea a venit cu o scuza.

Conform publicatiei spaniole AS, conducerea lui Real Madrid i-a transmis lui Zidane ca nu vor face nicio oferta pentru castigatorul Cupei Mondiale, datorita formei mijlocasului Fede Valverde, in varsta de 21 de ani, care a explodat de cand a inceput sa prinda echipa.

Sefii madrilenilor nu vad sensul sa plateasca aproape 150 de milioane de euro, cat cere Manchester United pe Pogba, al carui contract cu "diavolii" expira in iunie 2021.

Valverde a fost adus de Real cu putin peste 5 milioane de euro, dar performantele sale i-au crescut cota de piata la 50 de milioane de euro, conform transfermarkt. Conducerea de pe Santiago Bernabeu il vede pe tanarul uruguayan drept viitorul clubului, asa ca incearca sa economiseasca o suma imensa.

Vestea vine si in beneficiul lui Manchester United, Solskjaer declarand in mai multe randuri ca Pogba este o parte importanta a planurilor sale pe Old Traford.