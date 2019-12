Anunt URIAS la Barcelona: surpriza majora dupa Valverde! Cine e favorit sa vina antrenor la Barca

Contractul lui Valverde cu Barcelona expira in vara, insa ambele parti au optiunea de a prelungi unilateral intelegerea cu un sezon.

O decizie finala in privinta antrenorului basc va fi luata pana la finalul lui aprilie, scrie Sport.es. Sefii Barcelonei ii vor da lui Valverde timpul de care are nevoie, insa lucreaza si la planul B. Surpriza absoluta pentru banca de pe Camp Nou e Thierry Henry! Acum la Montreal Impact, in MLS, Henry e vazut drept una dintre cele mai bune solutii pentru Barca. Catalanii au inceput sa adune tot mai multe informatii despre francez, jucator la Barca timp de trei sezoane.

Desi nu are experienta, personalitatea lui Titi i-a convins pe conducatorii de la Barcelona sa-l ia serios in calcul. Pana acum, Henry a fost secund al lui Roberto Martinez la nationala Belgiei, apoi principal pentru 19 jocuri la Monaco, inainte sa semneze cu Montreal Impact. Barcelona nu are un istoric al numirii de antrenori la moda, ci a cautat mereu oameni capabili sa duca mai departe si sa perfectioneze stilul clubuui. Henry e placut si datorita pasiunii pe care a aratat-o pentru Barca. Campionul mondial si european are, de asemenea, o relatie apropiata cu presedintele Bartomeu.

Thierry Henry, 42 de ani, a jucat la Barcelona intre 2007 si 2010, dupa 8 ani la Arsenal. Henry si-a incheiat cariera tot in MLS, liga in care a ajuns acum sa antreneze.