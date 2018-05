Sumudica si-a ales viitoarea destinatie: "80% acolo voi merge, deja am discutii". Fabulos! De ce s-ar gandi de doua ori daca ar primi o oferta din China

Marius Sumudica a revenit azi-noapte in Romania, dupa ce s-a despartit de Kayserispor, echipa pe care a lasat-o pe locul 9 in campionatul Turciei.

Marius Sumudica a revenit din Turcia, dar are sanse mari sa se intoarca in aceasta tara. El spune ca negociaza deja cu mai multe cluburi si ca sunt "80% sanse sa revina".



"Cred ca peste 80% ma voi intoarce in Turcia. Deja am cateva discutii! Daca nu, prefer sa plec in strainatate sau mai bine sa astept pana imi gasesc vreo oferta. Nu mai sunt Sumudica exhibitionistul, ala care se certa cu toata lumea. Mi-am dat seama ca am avut de suferit in Turcia. Am fost de trei ori eliminat si am ajuns la un standard la care, cu tot respectul pentru fotbalul romanesc, nu mai pot sa ma duc la orice echipa, sa ma injure 50 de oameni din tribuna, sa ma faca tigan si in toate felurile. Prefer sa stau acasa, ma apuc de pictura, de tuns iarba prin curte", a spus Sumudica.

Pe de alta parte, Sumudica a spus ca s-ar gandi de doua ori daca ar primi o oferta din China. O experienta din perioada cand era jucator l-a marcat.

"Am fost in China cand eram jucatori, la niste teste. Pe vremea aceea, si Maradona daca se ducea trebuia sa faca testul Cooper. Dupa patru ture m-am oprit, n-am mai putut sa alerg. Am stat acolo o saptamana, deoarece Tarom zbura o data la o saptamana, iar in tot timpul acela am slabit 7 kilograme. Imi era frica sa mananc, sa nu-mi dea vreun Chihuahua", a mai spus el.