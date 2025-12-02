Manuel Baum va sta pe bancă la cele trei meciuri programate în 2025

FC Augsburg a decis să-l demită pe antrenorul Sandro Wagner, după ce echipa a acumulat doar 10 puncte în 12 etape și ocupă locul al 14-lea în clasament.



Membrii staff-ului tehnic al acestuia au părăsit clubul, iar interimarul Manuel Baum va conduce echipa în cele trei meciuri rămase de jucat în campionat în 2025, cu Bayer Leverkusen (6 decembrie), Eintracht Frankfurt (13 decembrie) și Werder Bremen (20 decembrie).



Baum a mai lucrat la Augsburg, fiind antrenorul echipei secunde (2015) și al primei formații (2016-2019). Ultimul său contract a fost cu Schalke, între septembrie și decembrie 2020, când nu a reușit să câștige nici un meci în cele zece cât a stat pe bancă.



Wagner era la abia a doua aventură ca antrenor

Wagner este al patrulea antrenor demis în acest sezon, după Erik ten Hag (Bayer Leverkusen / Kasper Hjulmand), Gerardo Seoane (Borussia Monchengladbach / Eugen Polanski) și Paul Simonis (VfL Wolfsburg / Daniel Bauer, interimar).



Sandro Wagner (38 de ani) a fost atacant la Bayern Munchen (2006-2008, 2018-2019), MSV Duisburg (2008-2010), Werder Bremen (2010-2012), FC Kaiserslautern (2012), Hertha Berlin (2012-2015), Darmstadt (2015-2016), Hoffenheim (2016-2017) și Tianjin TEDA (2019-2020). Ca antrenor le-a pregătit doar pe SpVgg Unterhaching (2021-2023) și FC Augsburg (2025).

Foto - Getty Images

