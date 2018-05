Cine ii ia locul lui Sumudica la Kayseri! Un alt roman a lucrat cu el: "A fost transferul secolului in Turcia, acum e antrenor cu firma"

Baskanul lui Kayseri nu mai vrea un antrenor strain. Cel putin pentru moment. Astfel, el a optat pentru un tehnician turc.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Marius Sumudica va fi inlocuit pe banca lui Kayserispor de turcul Ertugrul Saglam. In varsta de 48 de ani, Saglam a mai antrenat la Kayserispor intre 2005 si 2007. El i-a fost jucator si chiar antrenor secund lui Gigi Multescu in perioada in care romanul o pregatea pe Samsunspor.

"Ertugrul Saglam a fost si secundul meu la Samsunspor, pe urma s-a lasat si a fost plin si la Bursaspor. A fost jucatorul meu in 1993, la Samsunspor. Era mijlocas defensiv si l-am bagat varf de atac. A devenit golgheterul campionatului si a ajuns la nationala, iar pe urma s-a transferat la Besiktas pe sapte milioane de dolari. A fost transferul secolului la ei, fiind un jucator intern.

Pe urma a fost secundul meu in 2003, iar apoi a inceput sa fie principal, pe la Bursa, pe la Besiktas. E un antrenor foarte bun, care a demonstrat. A fost unul dintre jucatorii mei preferati. L-am schimbat cum am facut cu Baluta, din extrema dreapta in playmaker. Chiar si baskanul mi-a zis ca nu pot sa fac asta, ca el e defensiv. I-am zis ca e inalt si da bine cu capul, ca n-are cum sa ramana defensiv. Dupa mi-a zis: "Ce ochi ai, nu se poate!".

Primul meci la nationala a jucat cu Norvegia. A fost 2-0, el a dat golurile si tin minte ca eram in fata televizorului alaturi de baskan. A inceput sa planga de fericire cand l-a vazut marcand. Acum, Saglam e un antrenor foarte bun, e antrenor cu firma", a spus Multescu pentru ProSport.

Ertugrul Saglam a cucerit campionatul in Turcia cu Bursaspor, in urma cu 8 ani.