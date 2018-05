Cum a dat Becali cu piciorul la 4.5 milioane euro! Oferta primita de FCSB si cum incearca acum sa scape de Alibec

Becali vrea sa scape de Alibec, dupa o jumatate de an in care atacantul a continuat sa dezamageasca.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Alibec a traversat un sezon foarte slab, pe care il va incheia in fata televizorului. Atacantul a fost scos din lotul FCSB-ului de Nicolae Dica, dupa un conflict avut la antrenamente.

Pentru atacantul de 27 de ani, sederea la FCSB pare sa se apropie cu pasi repezi de final. Acesta a fost scos la vanzare de clubul ros-albastru, patronul Gigi Becali sperand acum sa-si recupereze macar investitia in atacant.

Becali a dezvaluit ca este dispus sa il vanda pe Alibec cu doar 1.7 milioane de euro, eliberandu-i, in acest sens, o hartie unui impresar din Franta.

Calciomercato: A refuzat 4.5 milioane in iarna

Site-ul italian de specialitate Calciomercato.com sustine ca cele doua cluburi la care Alibec ar putea ajunge sunt Bordeaux si Montpellier. Lor le-a fost propus atacantul.

Bordeaux l-a mai dorit pe Alibec si in iarna, cand era dispusa sa plateasca 4.5 milioane de euro. La acel moment, Becali a considerat suma prea mica si a cerut minimum 5 milioane euro.

1 singur gol a marcat Alibec in acest sezon al Ligii I, in februarie 2018, cu Gaz Metan. El a mai marcat o data in preliminariile UCL, cu Plzen, si o data in grupele UEL, tot impotriva cehilor