Primul om care pleacă după eliminarea Germaniei de la EURO 2024! "Mulțumesc"

Selecționerul Julian Nagelsmann și-a îndreptat atenția către titlul mondial din 2026, ce va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

În acest sens, DFB (Federația Germană de Fotbal) a prelungit deja contractele echipei tehnice și a directorului Rudi Voller până în 2026.

Cu toate acestea, planurile lor ar putea fi perturbate de interesul unor cluburi pentru un membru important al staff-ului lui Nagelsmann.

Nagelsmann poate pierde cel mai important om din echipa sa

Este vorba despre Sandro Wagner, asistentul lui Nagelsmann.

Conform publicației germane BILD, multe cluburi din Germania și din străinătate sunt interesate de serviciile lui Wagner.

Nagelsmann l-a elogiat pe Wagner la ultima conferință de presă a Germaniei de la Campionatul European și l-a "ridicat în slăvi".

"Știu cum funcționează un vestiar, dar nu la acest nivel. Nu am jucat la acest nivel și nu am jucat fotbal sub aceste tensiuni emoționale.

De aceea Sandro Wagner este în echipa tehnică. El a jucat în națională și în Liga Campionilor. Este important să știi cum se simt jucătorii în anumite situații și în anumite roluri", a declarat selecționerul, în cadrul conferinței de presă, în timp ce Wagner stătea direct în fața sa.

Sandro Wagner: "Mulțumesc, Germania!"

Conform informațiilor preluate din sursa citată, Wagner dorește să își respecte contractul cu DFB și nu pregonizează o plecare în viitorul apropiat.

După eliminarea de la EURO 2024, Wagner a transmis un mesaj emoționant fanilor pe rețelele de socializare.

"Mulțumesc, Germania! Te iubesc! Sunt foarte mândru de echipă, de țara noastră și de oamenii din Germania!", a fost mesajul fostului atacant.