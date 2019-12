SCENE incredibile in Austria la meciul dintre LASK Linz si Rapid Viena! Ultrasii au aruncat cu pesti pe teren! Reactia de milioane a unuia dintre jucatori:"Le multumesc!"

Suporterii celor de la LASK Linz au aruncat cu pesti in teren.

LASK Linz a primit vizita celor de la Rapid Viena in etapa a 16-a din campionatul Austriei. Favorita inainte de aceasta confruntare era LASK Linz, care ocupa locul 2 in clasament, in schimb ce Rapid Viena se afla pe pozitia a 6-a. La pauza scorul era 1-0 in favoarea celor de la Rapid Viena, chiar daca cei de la Linz au dominat ostilitatile. In minutul 67, Rapid Viena si-a dublat avantajul si parea ca se indreapta spre o victorie mare. In minutul 84, Goiginer a vazut cartoansul rosu si Linz a ramas in 10 oameni. Filipovic si-a marcat in proprie poarta in minutul 84 si Badji a marcat in prelungurile partidei, pentru a stabili scorul final, 0-4 in favoarea celor de la Rapid Viena.

Meciul a avut parte de un moment bizar. Fanii gazdelor au aruncat spre jucatorii celor de la Rapid Viena cu pahare pline cu bere, brichete si pesti. Richard Strebinger, portarul oaspetilor, a privit cum ce din tribune aruncau asupra cu doi pastravi. La finalul meciului acesta a transmis un mesaj amuzant.

"Le multumec suporterilor lui LASK pentru cei doi pastravi, numai ca, din nefericire, nu prea am ce sa fac cu ei. Sunt vegan de ceva timp", a spus Streibinger.