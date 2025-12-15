Presa din Turcia a scris zilele trecute despre un eventual transfer al lui Umit Akdag de la Alanyaspor la Trabzonspor. Acum pare că mutarea pare contur, iar publicația Takagazete a scris despre intențiile turcilor.

Turcii susțin că se face transferul lui Umit Akdag la Trabzonspor

Jurnaliștii din Turcia scriu că după remiza cu Beșiktaș de duminică seară, scor 3-3, șefii de la Trabzonspor au ajuns la concluzia că echipa are mari probleme în defensivă și este nevoie urgentă de transferul unui fundaș central, mai ales după deficiențele observate la Serdar Saatci, stoperul de 22 de ani, care a fost titular în meciul Beșiktaș în locul lui Stefan Savic.

”Fundașul central Serdar Saatci a făcut greșeli foarte evidente în prima repriză în absența lui Savic, iar jucătorul a fost departe de concentrarea pe care a arătat-o în victoria cu Goztepe. Golul rămas descoperit la nivelul fundașilor centrali îl împinge pe Trabzonspor să achiziționeze clar un fundaș central, iar printre preferințele pentru jucători turci, Umit Akdag de la Alanyaspor este unul dintre cei care ies în evidență”, au scris turcii.

Cu doar câteva zile în urmă, jurnalistul turc Berk Mertoz anunțase că Alanyaspor ar solicita în jur de 4-5 milioane de euro în schimbul fotbalistului turc născut în România.

Turcii fac presiuni la Vincenzo Montella

De altfel, jurnalistul a mărturisit că și-ar dori ca selecționerul Vincenzo Montella să îl convoace pe Umit Akdag la naționala Turciei, astfel încât, fotbalistul care a reprezentat România la junior să nu mai poată ajunge la naționala condusă de Mircea Lucescu.

”Mi-ar fi plăcut să-l vedem și la echipa națională, altfel, România va acționa mai repede decât noi”, a adăugat Mertoz.

