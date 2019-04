Vine la FCSB? Rapid Viena nu vrea sa ii activeze clauza lui Andrei Ivan: "Pur si simplu nu e constant!"

Chiar daca a jucat 21 de meciuri in acest sezon, Andrei Ivan are sanse mici sa continue la Rapid Viena

Andrei Ivan are sanse mici sa ramana la Rapid Viena in urmatorul sezon. Austriecii nu vor sa ii activeze clauza de transfer, iar atacantul roman s-ar putea intoarce astfel la Krasnodar, echipa care l-a trimis sub forma de imprumut la Viena vara trecuta.

"Putem activa optiunea de transfer la finalul lunii mai. A avut evolutii bune si a demonstrat ca apare bine in joc. Totusi, pur si simplu nu e constant, si asta ingreuneaza decizia clubului privind transferul", a explicat directorul sportiv al clubului Rapid Viena, Fredy Bickel pentru spox.com.

Pentru Andrei Ivan, revenirea la Krasnodar nu este o optiune realista. Romanul nu s-a adaptat deloc in Rusia, la clubul care i-a platit Craiovei 3 milioane de euro in 2017.

In tot sezonul 2017-18, Ivan a jucat doar 25 de minute la Krasnodar.

Astfel, exista posibilitatea ca Ivan sa se intoarca in Liga I. Gigi Becali a spus in mai multe randuri ca si l-ar dori la FCSB.

1 gol a marcat Andrei Ivan pentru Rapid Viena, in campionat, in acest sezon