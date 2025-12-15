Mihai Lixandru și Alexandru Stoian au marcat pentru FCSB. Ambele goluri au venit în ultima jumătate de oră, atunci când Slobozia evolua în zece oameni. Daniel Șerbănică a primit cartonașul roșu în minutul 56.



Ce a declarat Mihai Lixandru după Unirea Slobozia - FCSB



Mijlocașul Mihai Lixandru "a spart gheața" în duelul dintre Unirea Slobozia și FCSB. Acesta a punctat în urma unei lovituri de colț, iar la flash-interviu a spus că schema a fost pregătită înaintea meciului. La final, Lixandru a spus că antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii ar trebuie să fie mai apreciați pentru munca depusă la FCSB:



"Mă bucur că am câștigat. Aveam nevoie de puncte în campionat, mă bucur că am câștigat. Avem o săptămână de odihnă acum până la meciul cu Rapid.

De ieri au venit 'Mister' și Pinti (n.r Elias Charalambous și Mihai Pintilii) și au zis că au pregătit ceva pentru mine la corner. Dânșii merită mult mai multe aprecieri!", a declarat Mihai Lixandru, după meciul Unirea Slobozia - FCSB.



În paralel, patronul Gigi Becali nu se mai ferește și recunoaște că el decide multe dintre schimbările efectuate de Elias Charalambous.



FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes, FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



Sub FCSB se află Farul Constanța și CFR Cluj, alte două foste campioane din Liga 1 care visează să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.



