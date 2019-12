Messi si Ronaldinho APLAUDA in picioare faza asta! Festivalul CALCAIELOR pentru golul SEZONULUI la Astra! Ce au facut Alibec si Begue

Faza fantastica in minutul 27 al meciului dintra Astra si Clinceni! Mingea a circulat superb pe traseul Florentin Matei - Alibec - Begue pentru unul dintre cele mai tari goluri ale sezonului in Romania! Matei l-a gasit perfect pe Alibec in careu, atacantul a intors cu calcaiul spre Begue, iar francezul a reluat prin acelasi procedeu in plasa portii lui Valceanu!

Clinceni a avut o repriza de cosmar la Giurgiu. A incasat doua goluri si a ramas cu un om in minus dupa eliminarea lui Rauta din minutul 36!