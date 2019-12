Ronaldinho despre debutul lui Messi: "Sunt mandru ca am participat la asta!" Ce spune despre revenirea lui Neymar la Barcelona

Legenda braziliana a vorbit despre perioada de debut a lui Messi la Barcelona.

Ronaldinho (39 ani) a vorbit in Mundo Deportivo despre momentul in care Messi a debutat pe Camp Nou, dar si despre revenirea lui Neymar la Barcelona.

"Imi place ca prietenii mei sa fie fericiti, nu conteaza unde. Insa este logic, mi-ar placea sa il vad din nou la Barcelona, alaturi de Suarez si Messi. Au facut lucruri incredibile impreuna", a declarat Ronaldinho in Mundo Deportivo.

Despre debutul lui Messi, Ronaldinho afirma ca se simte mandru ca a luat parte la inceputul carierei sale si ca nu a fost niciodata nevoie sa ii ofere un sfat.

"Ne-am cunoscut si am inceput sa jucam impreuna. Pentru mine, este o mandrie foarte mare ca am participat la inceputul carierei sale. Nu i-am dat niciun sfat, stia el singur ce trebuie sa faca. Intotdeauna am vorbit ca prietenii. Multumesc lui Dumnezeu, inca ne intelegem bine!", a adaugat Ronaldinho.

"Au cel mai bun jucator din lume din ultimii 10 ani"

Ronaldinho a fost intrebat despre Barcelona si inceputul slab de sezon. Legenda are incredere in fosta sa echipa si afirma cu siguranta ca ramane una din cele mai bune echipe din lume.

"Continua sa fie una din cele mai bune echipe din lume, ca sa nu zic cea mai buna, si are cel mai bun jucator din lume din ultimii 10 ani", a declarat brazilianul.