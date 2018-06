Pirlo a fost intrebat care sunt cei mai buni executanti de lovituri libere din lume si a numit trei: "In momentul asta, ei sunt specialistii"

Andrea Pirlo, castigator al titlului mondial cu Italia, in 2006, a fost intrebat care sunt cei mai buni executanti de lovituri libere din lume.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Pirlo nu isi va vedea conationalii la Mondial. Italia, campioana mondiala in 2006, a ratat acum calificarea in Rusia. In schimb, el va sta cu ochii pe Argentina. Messi si Dybala sunt doi dintre favoritii sai.

Fostul mare mijlocas al Milanului si al lui Juventus, care detine recordul in Serie A pentru cele mai multe goluri marcate din faze fixe, a fost intrebat care sunt cei mai buni executanti de lovituri libere. El a numit trei jucatori.

"In acest moment, cei mai buni trei sunt Leo Messi, Miralem Pjanic si Paulo Dybala. Toti trei pot executa foarte bine", a spus Pirlo.

In ultimele 5 sezoane, Messi este jucatorul cu cele mai multe goluri marcate din lovituri libere in top 5 campionate ale Europei. 16 reusite a bifat argentinianul pentru Barcelona din lovituri libere.

Planic a transformat 12 lovituri libere, iar Dybala si Hakan Calhanoglu cate 9.

Mario Balotelli a marcat si el 8 goluri din lovituri libere in ultimii 5 ani. Pirlo spune ca se bucura ca atacantul a revenit la nationala.

"Sunt foarte bucuros pentru el, foarte bucuros ca a revenit la nationala. A jucat bine in ultimii ani", a mai spus Pirlo.