HALEP MANIA la Wimbledon! E incredibil ce au facut romanii dupa victoria Simonei Halep de la Roland Garros! 

Simona Halep e numarul 1 in lume si detinatoarea trofeului Roland Garros.

Halep a adus primul trofeu la Roland Garros pentru Romania dupa 40 de ani, iar acum se pregateste pentru turneul de la Wimbledon, acolo unde a atins semifinalele in 2014.

Halep e numarul 1 in lume si marea favorita de anul acesta la turneul londonez. Dupa ce au venit in numar mare pe National Arena sa o aclame pentru succesul de la Paris, romanii au asaltat site-ul AirBNB pentru a rezerva camere la Wimbledon in primele doua saptamani ale lunii iulie.

Celebrul site de booking a anuntat ca rezervarile pentru perioada turneului au crescut cu 97% din Romania. Aproximativ 80.000 de turisti vor ajunge la Wimbledon in perioada turneului. Dupa romani, cehii au inchiriat cu 44% mai mult, in timp ce britanicii au facut cu 29% mai multe rezervari.

Dezamagiti de Djokovic in ultima perioada, sarbii au inchiriat mai putin cu 30% fata de anii precedenti.

Turneul de la Wimbledon va avea loc intre 2 si 15 iulie. In ultimii doi ani, Simona Halep a iesit in sferturile de finala.