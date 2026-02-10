Arsenal și Chelsea, rivale în Premier League, mută duelul în afara terenului de fotbal, pe piața transferurilor, iar ambele se gândesc să aducă același jucător. Presa internațională notează că formațiile din capitala Angliei sunt gata să ”spargă banca” pentru aducerea lui Julian Alvarez (26 de ani), fotbalist care acum evoluează la Atletico Madrid, din vara anului 2024.

El a fost adus de la Manchester City, dar poate pleca acum pentru o sumă colosală! Atacantul argentinian a fost transferat de Diego Simeone pentru 75 de milioane de euro de la Manchester City, unde nu primea suficiente minute de joc, având în vedere că juca pe același post cu Erling Haaland.

Arsenal și Chelsea, interesate de Julian Alvarez

După mai bine doi ani în La Liga, sud-americanul se poate întoarce în Premier League. Dorit de Bayern Munchen, se pare că Arsenal și Chelsea au intrat ”pe fir”, iar Atletico Madrid i-a fixat deja prețul.

Este gata să renunțe la campion mondial pentru peste 100 de milioane de euro, conform mai multor publicații din presa internațională. Nu ar reprezenta o problemă pentru ”tunari” sau pentru Chelsea, având în vedere că aceștia au mai transferat, cel puțin în ultimii ani, pe sume impresionante.

Arsenal și Chelsea știu ce înseamnă să plătești mult pentru transferuri

De exemplu, cel mai scump transfer din istoria clubului rămâne Declan Rice, transferat de la West Ham la începutul sezonului 2023-2024 pentru 116,6 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

În 89 de apariții pentru Atletico Madrid, Julian Alvarez a bifat cifre impresionante: 40 de goluri și 13 pase decisive a reușit sub comanda lui Diego Simeone. În acest sezon, în 32 de apariții, a bifat 11 dintre goluri și cinci dintre pasele decisive.