Griezmann a anuntat misterios ca "decizia e luata", France Footbal a dezvaluit astazi si cu cine semneaza!

Disputat de mai multe echipe puternice ale Europei, Antoine Griezmann si-a ales deja unde va juca. Atacantul francez, care a incheiat ultimul sezon la Atletico cu 29 de goluri marcate, este o tinta pentru Barcelona si Manchester United.

Griezmann, care are o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro, a spus inaintea Campionatului Mondial ca decizia finala este deja luata, dar ca o va comunica dupa turneul final.



"Am luat o decizie si stiu ce voi face dupa Campionatul Mondial, dar nu vreau sa dezvalui. Nu e locul ss nu e nici momentul potrivit", a spus Griezmann, conform SkySports.

La doar 24 de ore distanta, France Footbal anunta ca echipa cu care Griezmann va semna este tot Atletico Madrid! El isi va prelungi contractul cu formatia lui Diego Simeone, pentru care joaca deja de 4 ani.

BREAKING: Antoine Griezmann is expected to sign a new contract at Atlético Madrid today. (Source: France Football) pic.twitter.com/dlFtkW10Nz