Simona Halep, jucatoarea cu CELE MAI MARI INCASARI din tenis in 2018! Cati bani a facut in doar 6 luni si cum arata topul

Simona Halep este jucatoarea din circuitul WTA cu cele mai mari incasari din tenis in 2018. Ea a castigat Roland Garros in urma cu mai putin de o saptamana.

Simona Halep este jucatoarea din circuitul WTA care a obtinut cei mai multi bani din tenis in acest an. Pana in luna iunie, ea a "facut" peste 5 milioane de euro. In total, ea a castigat de-a lungul carierei peste 26 de milioane de euro din tenis.

Top 10 WTA castiguri din tenis in 2018

1. Simona Halep - 5.345.77 dolari

2. Caroline Wozniacki - 3.769.896

3. Sloane Stephens - 2.926.028

4. Petra Kvitova - 2.534.554

5. Elina Svitolina - 2.275.420

6. Angelique Kerber - 1.923.763

7. Daria Kasatkina - 1.871.886

8. Naomi Osaka - 1.815.746

9. Garbine Muguruza - 1.520.069

10. Karolina Pliskova - 1.488.470

Alte romance in topul incasarilor

32. Mihaela Buzarnescu - 572.445 dolari

35. Irina Begu - 541.079

52. Sorana Cirstea - 284.990

64. Monica Niculescu - 290.660

78. Ana Bogdan - 249.113

In total, Simona Halep a adunat din tenis 26.081.792 de dolari.