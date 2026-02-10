În vârstă de 84 de ani, Robert Kraft, actualul proprietar al echipei New England Patriots, a câştigat şase campionate! Duminică noapte, echipa lui Kraft aspira la a şaptea victorie în Super Bowl, dar nu a reușit-o. Echipa se află într-o nouă eră, cu Mike Vrabel antrenor principal şi cu tânărul Drake Maye în locul lui legendei Brady.

Un episod interesant din anii trecuți i-a avut protagonişti chiar pe Kraft şi pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Vladimir Putin a fost acuzat că a furat inelul câștigătorilor Super Bowl

Proprietarul echipei New England Patriots este și proprietarul conglomeratului Kraft Group, pe care l-a fondat în 1998. Tot în 1998 a cumpărat Foxboro Stadium, care nu era proprietatea New England Patriots, dar aceasta a fost cheia succesului, pentru a prelua, apoi, franciza, în anul 1994 mai exact.

Ulterior, succesele echipei nu au întârziat să apară, iar apoi a urmat și o poveste interesantă, a inelului de campion pe care Putin l-a primit în anul 2005.

Mai exact, Robert Kraft a participat, împreună cu preşedintele de atunci al Citigroup, Sandy Weill, magnatul mass-media Rupert Murdoch şi alţi oameni de afaceri, la o întâlnire cu Putin în 2005, în încercarea de a stimula afacerile dintre Statele Unite Ale Americii şi Rusia.

Robert Kraft a rămas fără unul dintre inelele primite după succesele din Super Bowl

Americanii au mers în Rusia, într-un palat de lângă Sankt Petersburg, iar Weil i-ar fi sugerat lui Robert Kraft să-i arate lui Putin inelul său de la Super Bowl XXXIX, al treilea câştigat de New England Patriots în patru ani. Proprietarul ”Pats” i l-a întins lui Vladimir Putin, iar acesta a admirat inelul de 4,94 carate şi, conform informațiilor apărute în presa internațională, ar fi spus:

”Aş putea ucide pe cineva cu acest inel”. Apoi, Kraft i-a răspuns: ”Ai putea ucide pe cineva şi fără el. Ai fost şeful KGB”.

Potrivit surselor din media internațională, Putin a pus inelul în buzunar apoi, deși Kraft a dorit să îl ia înapoi. Se spune că Vladimir Putin i-a furat inelul lui Kraft, iar detaliul chiar a circulat în ziare la acel momentul.

La acea vreme, preşedintele american George W. Bush a fost foarte supărat de episod, pe care l-a considerat o umilinţă pentru Statele Unite ale Americii. Casa Albă a solicitat ca povestea să nu mai fie povestită, dar în urmă cu mai bine de 10 ani, în 2013, Kraft a dezvăluit totul:

”I-am întins mâna şi el a pus inelul în buzunar. În acelaşi timp, trei tipi de la KGB l-au înconjurat şi au plecat. Aveam o legătură emoţională cu acel obiect, care purta şi numele meu”, a spus Kraft în 2013

Ulterior, după această dezvăluire publică, un purtător de cuvânt al Kremlinului a ieşit public și a declarat: ”Am auzit cum domnul Kraft i-a dat acest inel cadou” lui Vladimir Putin.

După ceva timp, Kraft a recunoscut că va încerca să-l convingă pe Donald Trump să intervină pentru a încerca să recupereze inelul de la Vladimir Putin.