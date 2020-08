Momente de GROAZA la ultimul meci al lui Al Hilal! Gomis a lesinat pe teren sub privirea lui Razvan Lucescu 

Gazdele au deschis rapid scorul prin Omar Al Soma, care a inscris in minutul 5, in timp ce echipei lui Lucescu i-a trebuit 57 de minute pentru a egala. Golul decisiv a fost inscris de Abdulfattah Asiri, in minutul 73.

Inceputul meciului a fost de groaza pentru cei prezenti la meci, dupa ce Bafetimbi Gomis a avut o noua criza si s-a prabusit pe teren in minutul 14. Gomis a suferit o sincopa vasovagala si nu este la primul astfel de episod. I s-a mai intamplat si la Swansea, si la Lyon, dar si la Galatasaray.

