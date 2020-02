Victorie pentru Razvan Lucescu intr-un meci NEBUN! Portarul lui AL Hilal a inscris in prelungiri

Echipa lui Razvan Lucescu a obtinut inca o victorie.

Al Hilal, echipa antrenata de roman, a invins-o pe Al Raed cu scorul de 3-1.

Formatia lui Razvan Lucescu a deschis scorul in minutul 6, prin Carlos Eduardo. Cu 3 minute inainte de pauza, Gomis a dus scorul la 2-0 dupa ce a reusit sa transforme o lovitura de la 11 metri. Acelasi Gomis a ratat un penalty in prelungirile primei reprize. Al-Raed a redus din diferenta in minutul 60, prin Fouzair, care a marcat tot din penalty. Tot Fouzair ar fi putut restabili egalitatea pe tabela, insa acesta a ratat o lovitura de pedeapsa in minutul 89.

Portaul lui Al Hilal, Al Muaiouf, a marcat si el in minutul 90+6, dupa ce a Al Hilal a mai primit un penalty. 5 lovituri de pedeapsa au fost acordate in aceasta partida.

Al Hilal este pe primul loc in Arabia Saudita, cu 38 de puncte.