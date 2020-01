SHOW TOTAL! Razvan Lucescu se califica DRAMATIC cu Al Hilal in sferturile Cupei Regelui dupa un meci nebun. VIDEO

Razvan Lucescu si Al Hilal s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Regelui.

Al Hilal s-a impus in fata lui Al Faysaly, fosta echipa antrenata de Mircea Rednic, la capatul unui meci de infarct, incheiat 2-2 in timpul regulamentar si 5-6, dupa loviturile de departajare.

Burayk a deschis scorul in minutul 18 pentru Al Hilal, insa Al Faysaly a egalat rapid prin Bonevacia. Echipa lui Razvan Lucescu s-a aflat din nou la conducere in minutul 63, prin reusita lui Saleh Al Shehri, insa Al Faysaly a replicat din nou, prin Qasem, iar meciul a mers in prelungiri, unde scorul a ramas la fel.

Loviturile de departajare au facut diferenta, iar Al Hilal a reusit sa inscrie de 6 ori, fata de adversari, care au reusit doar de 5 ori, si si-au asigurat locul in sferturile de finala.